Suspeito de participação em morte de mecânico em São José é preso

Com a decisão judicial favorável, após concordância do Ministério Público, a prisão do suspeito ocorreu na zona sul de São José dos Campos, durante operação policial desencadeada logo no início da manhã deste sábado, com mobilização de todo o efetivo da unidade especializada.

O indivíduo detido tem 34 anos de idade e possui antecedentes criminais por crimes de falso testemunho e por tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Civil, desde o momento do crime, a equipe da DIG/Deic vem realizando intenso trabalho investigativo, com análise de imagens, levantamentos de inteligência e diligências de campo. As investigações prosseguem com o objetivo de localizar e prender os demais envolvidos.