PM prende dois homens com arma e drogas em bairro de Cruzeiro

Na noite de sexta-feira (20), policiais militares do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam dois homens por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas pelo bairro Pontilhão, em Cruzeiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A equipe realizava a Operação Impacto Letalidade quando realizou a abordagem aos suspeitos. Com um dos homens foi encontrado um revólver calibre .38, da marca Taurus, com cinco munições.