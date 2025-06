Bombeiros socorrem moradores após incêndio em casa de Taubaté

O Corpo de Bombeiros atendeu ocorrência de incêndio em residência na madrugada deste sábado (21), em Taubaté. A equipe foi acionada às 2h37 para atendimento de incêndio em casa na rua Joinville, no bairro Parque Aeroporto.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No local, segundo os bombeiros, o fogo encontrava-se concentrado em uma geladeira e um forno micro-ondas.