Trio é detido por atuar como flanelinha de forma ilegal em Campos

Três homens foram conduzidos à delegacia de Campos do Jordão na tarde desta sexta-feira (20) suspeitos de exercício ilegal da profissão, após denúncia de que eles estariam cobrando de turistas para estacionar em um terreno baldio no bairro José Paulo Machado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Guarda Civil Municipal foi acionada por um fiscal de posturas da prefeitura para averiguar a prática de estacionamento clandestino na Rua Lasar Segall.