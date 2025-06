Dupla em moto dispara 16 vezes em tentativa de homicídio no Vale

Um homem de 30 anos foi baleado em uma tentativa de homicídio em Jacareí, na madrugada deste sábado (21). O caso ocorreu na rua Simão Pires, no Parque Meia Lua. Foram encontrados no local 16 estojos de munição calibre 9mm. A vítima foi atingida no tórax, braço e perna e segue internada. Ninguém foi preso.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu informações sobre disparos de arma de fogo no Parque Meia Lua. Um dos denunciantes disse que homens “fortemente armados” estariam atirando pelo bairro, inclusive usando uma metralhadora.