Homem mata a ex-mulher, incendeia a casa e é preso

O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (20), na Rua do Riacho, no bairro de Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife. Segundo testemunhas, Gabriela estava desaparecida desde a última quarta-feira (18). O suspeito, identificado como Pedro Henrique dos Santos Bezerra, de 32 anos, é ex-presidiário.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5h30, mas quando as equipes chegaram, o fogo já havia sido controlado por vizinhos. No local, os bombeiros localizaram o corpo da vítima dentro da residência e acionaram a Polícia Militar.

De acordo com a PM, agentes do 6º Batalhão encontraram o corpo carbonizado e isolaram a área para os trabalhos da perícia. O suspeito estava no local, em estado de aparente desorientação, e ainda tentou resistir à prisão.