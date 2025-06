Detento incendeia colchão e mobiliza equipes em CDP na região

Na noite desta sexta-feira (20), um princípio de incêndio foi registrado em uma das celas do Centro de Detenção Provisória de Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo. Segundo informações iniciais, um dos internos teria ateado fogo a um colchão dentro do raio onde estava custodiado.

Agentes penitenciários conseguiram controlar as chamas de forma rápida, evitando a propagação do fogo e maiores danos. O incidente não exigiu apoio da Polícia Militar.