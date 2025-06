Embriagada, esposa é suspeita de matar o marido a tiros

O caso ocorreu no bairro Maracanazinho, em Cáceres, a cerca de 217 km de Cuiabá. De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta da 1h50 e, ao chegar no local, encontrou Josias caído, já inconsciente, com marcas de disparos de arma de fogo. A esposa estava em estado de choque, bastante alterada e apresentando sinais de embriaguez.

A mulher relatou aos policiais que ouviu os tiros e, ao sair, encontrou o marido ferido, já sangrando. Ela afirmou que o acompanhou até a frente da residência, mas não soube informar quem teria efetuado os disparos.

Ainda segundo a PM, no momento do crime apenas os dois estavam na casa, após passarem o dia ingerindo bebidas alcoólicas. A polícia também apurou que, horas antes, por volta das 23h, havia atendido uma ocorrência no mesmo endereço após denúncias de vizinhos sobre uma discussão do casal. Na ocasião, ambos minimizaram a situação, dizendo que se tratava de uma briga verbal. Nenhuma lesão foi constatada naquele momento.

Na segunda chamada, além do crime, a mulher apresentava lesões visíveis no rosto, no olho esquerdo e na perna. Durante buscas na residência, os policiais encontraram 17 munições intactas, uma espingarda calibre 22 escondida atrás de um armário, além de cápsulas deflagradas e munições de calibre 38. No entanto, o revólver não foi localizado.