Adeus Marlin Bolado; influenciador morre atropelado por caminhão

O influenciador digital Marlon Silva, conhecido como “Marlin Bolado”, de 27 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (20) após ser atropelado por um caminhão na rodovia MG-050. O acidente aconteceu enquanto ele viajava de moto com um amigo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso foi registrado entre os municípios de Divinópolis e Carmo do Cajuru, na região Centro-Oeste de Minas Gerais. Segundo relato à Polícia Militar, os dois seguiam juntos para o trabalho em São Gonçalo do Pará, quando o piloto percebeu que Marlon estava inclinado para o lado esquerdo da motocicleta, aparentando estar passando mal ou cochilando.