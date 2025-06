Gêmeos escapam vivos de acidente que matou pai vereador no Vale

Os dois irmãos gêmeos filhos do vereador Nelson Pinheiro Junior, de Cruzeiro, conhecido como Gordo da Vila Batista, sobreviveram com ferimentos leves a um grave acidente na madrugada desta terça-feira (18) na rodovia BR-459, na altura do km 10,5, em Piquete.

Apesar da tragédia, os jovens conseguiram subir até a rodovia e foram socorridos ao pronto-socorro da cidade, sendo liberados após avaliação médica.