São José Futsal empata com o Joinville e ainda não venceu na LNF

E os joseenses, do técnico Gabriel Oliveira, continuam sem vencer no campeonato, onde somam agora 4 pontos, ainda em 21º lugar, na zona de rebaixamento. E o clube catarinense foi a 20 pontos, ainda em segundo lugar.

O São José Futsal ficou no empate por 1 a 1 com o Joinville nesta sexta-feira (20), na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pela primeira fase da LNF (Liga Nacional de Futsal), temporada 2025.

Agora, o São José volta a jogar na outra sexta-feira (27), quando visita o Dracena, às 20h, no ginásio Alaor Ferrari, na casa do adversário. No dia seguinte, o Joinville recebe o Cascavel, também às 20h, no Centreventos Cau Hansen.

Em quadra, o Joinville foi melhor no primeiro tempo e abriu o placar aos 8min, com gol de Neto: 1 a 0. O São José, então, teve que ir para cima, mas não conseguiu empatar ainda na etapa inicial e foi para o intervalo em desvantagem.

No segundo tempo, os joseenses conseguiram o empate logo aos 2min, com Gabriel, dando esperança ao torcedor: 1 a 1.