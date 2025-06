Taubaté massacra o Santo André, mas só empata em casa

O Taubaté ficou no empate por 0 a 0 com o Santo André na noite desta sexta-feira (20), no estádio Joaquinzão, em Taubaté, pela segunda rodada da primeira fase da Copa Paulista.

Com esse resultado, o time da região, comandado pelo técnico Rogério Henrique, mesmo pressionando muito no segundo tempo, segue sem fazer gols no torneio e soma apenas um ponto, assim como o Ramalhão.