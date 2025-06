VÍDEO: Onça-parda é flagrada escalando eucalipto em fazenda

Um produtor rural de Ribas do Rio Pardo registrou um momento incomum nesta segunda-feira (16). Moacir Reis, de 37 anos, filmou uma onça-parda subindo em um eucalipto na Fazenda São Félix por volta das 15h.

O vídeo, compartilhado pelo agricultor, mostra o felino escalando a árvore com agilidade. "Foi uma cena rara de se ver", comentou Reis, que trabalha na propriedade onde o animal foi avistado.