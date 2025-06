VÍDEO: Irmão da noiva destrói decoração em luta por buquê

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o momento inusitado em que o irmão da noiva tentou pegar o buquê durante a cerimônia de casamento. Com tanto entusiasmo, o rapaz se jogou para alcançar as flores, mas acabou caindo e derrubando parte da decoração do evento.

As imagens, que já acumulam milhares de visualizações, mostram o desespero do jovem em participar da tradicional brincadeira - geralmente reservada às mulheres solteiras. Apesar do tombo, a situação foi encarada com humor pelos convidados e virou o momento mais comentado da festa.