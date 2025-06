Bebê de 18 meses morre após ficar 3h no carro; pai estava no bar

Um homem de 33 anos foi preso na última quinta-feira (19) acusado pela morte do próprio filho, um bebê de 18 meses, que morreu após ser deixado trancado em uma caminhonete por mais de três horas sob forte calor. O caso aconteceu no dia 6 de junho, nos Estados Unidos, e chocou a comunidade local.

De acordo com informações do Escritório do Xerife do Condado de Volusia, na Flórida, Scott Allen Gardner deixou o filho, Sebastian, sozinho no veículo enquanto cortava o cabelo e consumia bebidas alcoólicas em um bar próximo. Durante esse período, a temperatura externa chegou a 33°C, fazendo com que a temperatura corporal da criança subisse para 43°C, conforme apontou o laudo dos peritos