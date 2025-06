Homem matou vereadora por dívida de droga do filho, diz polícia

As investigações apontam que a vereadora deixou uma sessão na Câmara na noite de segunda-feira (16) e foi atraída até um ponto de ônibus em uma estrada rural, após o suspeito oferecer carne a preço baixo. No local, foi surpreendida e atacada com dez golpes de faca, sem chance de defesa.

O crime ocorreu por volta das 21h30 e o corpo só foi encontrado na manhã do dia seguinte. Após o assassinato, o autor relatou ter jogado a faca usada no crime e um dos celulares da vítima em uma barragem. As buscas pelos objetos foram prejudicadas devido às fortes chuvas que atingem o estado.

A motocicleta utilizada pelo suspeito também foi apreendida e passará por perícia. A polícia já trabalha para identificar o possível mandante do crime.