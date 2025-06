Adeus, Joice; ela morreu baleada após discussão em conveniência

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu em uma loja de conveniência na cidade de Guarapuava, no centro do Paraná. De acordo com a Polícia Militar, o casal se envolveu em uma discussão com um homem dentro do estabelecimento. Ao saírem do local, foram surpreendidos pelos tiros disparados pelo suspeito.

Joice não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o marido dela foi socorrido, mas o estado de saúde dele não havia sido divulgado até a última atualização do caso.

O suspeito foi identificado e preso logo após o crime. A morte de Joice gerou grande comoção na cidade, com mensagens de pesar e homenagens circulando nas redes sociais.