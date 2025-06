Vandalizou o carro do ex e apareceu morta no dia seguinte

A jovem Brenna Maia, de 25 anos, foi encontrada morta na última terça-feira (17), um dia após se envolver em uma briga com o ex-namorado, episódio que incluiu danos ao carro dele. O homem é investigado, mas nega qualquer participação no crime.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em Morada Nova, no interior do Ceará. Imagens feitas por testemunhas mostram Brenna discutindo com o ex na frente da casa da atual namorada dele, na madrugada entre domingo (15) e segunda-feira (16), sendo esta a última vez em que ela foi vista com vida.