Adeus, Célia! Amigos e familiares se despedem no Vale

Jacareí se despediu nesta sexta-feira (20) de Maura Célia Pereira, que morreu aos 57 anos, deixando uma marca de afeto e admiração entre familiares e amigos. Nascida em 12 de março de 1968, Maura será lembrada por sua presença generosa, afetuosa e pelo impacto positivo em sua comunidade.

As últimas homenagens ocorrem neste sábado (21), na Sala Florença, do Campo das Oliveiras, na Avenida Siqueira Campos, no Centro de Jacareí. A cerimônia de despedida está programada para o período das 9h às 13h, com sepultamento logo após, no Cemitério Jardim da Paz.