Psicóloga morta pelo marido atuava com terapia familiar

A psicóloga Janaina Carla Portela Santin, de 43 anos, que costumava falar sobre relacionamentos saudáveis e dar dicas de casamento nas redes sociais, foi encontrada morta com um tiro na cabeça. O principal suspeito é o próprio marido, que está preso preventivamente.

O crime aconteceu em Sinop, no norte de Mato Grosso. Janaina atuava há mais de 12 anos na área de terapia familiar e frequentemente publicava conteúdos sobre saúde mental, comunicação no casamento e resolução de conflitos.