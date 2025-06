Jovem é morta a facadas após ter casa invadida pelo ex

O crime ocorreu no bairro Anjo da Guarda, em São Luís. De acordo com testemunhas, Davison dos Santos Fontenelle, de 23 anos, invadiu a residência onde estavam Rosa Maria e o atual companheiro dela, Caio Gemerson dos Reis Pinheiro.

Após entrar no imóvel, o suspeito foi até a cozinha, pegou uma faca e desferiu um golpe no abdômen da vítima. Equipes do SAMU chegaram a ser acionadas, mas Rosa não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O atual namorado ainda tentou conter o agressor e entrou em luta corporal, mas Davison conseguiu escapar. A motivação do crime está sendo investigada pela polícia, que segue em busca do suspeito.

Somente em 2025, o estado do Maranhão já contabiliza 26 casos de feminicídio, número que acende o alerta sobre a violência contra mulheres na região.