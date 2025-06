'Tinha planos': família descarta suicídi0 e diz que ex matou Mari

Os advogados da família de Mariana da Costa Nascimento divulgaram nesta sexta-feira (20) uma nota de esclarecimento à imprensa em resposta às alegações feitas por Luiz Felipe da Silva de Moura, investigado pela morte da jovem. De acordo com a defesa, o réu teria tentado atribuir a causa da morte a um suposto suicídio, versão que foi classificada como “descabida, incompatível com os elementos constantes nos autos” e ofensiva à memória da vítima.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A nota, assinada pelos advogados Fábio Gomes França e Larissa de Carvalho Sabino Silva, expressa o profundo pesar e indignação da família diante da tentativa de distorcer os fatos. Os representantes jurídicos afirmam que Mariana era uma jovem alegre, querida pelos familiares e amigos, e que jamais demonstrou sinais de instabilidade emocional ou qualquer histórico que justificasse uma hipótese de suicídio.