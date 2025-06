Homem que tentou estupr@r corretora tinha arma de mentira

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante na quarta-feira (18) por ameaçar e assediar uma corretora de imóveis utilizando um simulacro de revólver. Ele responde pelos crimes de estupro, importunação sexual, ameaça, perseguição, desobediência e desacato.

O caso ocorreu em Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito se passou por cliente interessado na compra de um imóvel e marcou uma visita com a vítima, de 27 anos. Durante o atendimento, convenceu a corretora a acompanhá-lo no próprio carro dele até o local.