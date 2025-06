Enfermeira mata 5 bebês e pega prisão perpétua

Brenda Cecilia Agüero foi condenada à prisão perpétua após ser considerada culpada pela morte de cinco recém-nascidos e pela tentativa de assassinar outros oito. A sentença foi lida na quarta-feira (18), com ampla repercussão na imprensa local.

Os crimes ocorreram no setor neonatal de um hospital materno-infantil localizado na província de Córdoba, a cerca de 700 quilômetros de Buenos Aires. Segundo a investigação do Ministério Público, a enfermeira aplicava doses irregulares de potássio e insulina nos bebês, utilizando medicamentos retirados de carrinhos de emergência, que não tinham controle rigoroso de estoque.