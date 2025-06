'Perdi o amor da minha vida'; se despediu do marido após acidente

O motociclista pilotava uma BMW quando colidiu de frente com um carro e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local. A esposa dele, Thalyne Moreira, publicou uma carta aberta nas redes sociais, lamentando a perda e se declarando ao marido.

O acidente aconteceu no km 387 da rodovia, entre Salto de Corumbá e Corumbá de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a moto teria invadido a pista contrária e bateu de frente com um Fiat Punto que seguia sentido Cocalzinho de Goiás. Quatro pessoas estavam no carro; o motorista não se feriu e os outros três ocupantes sofreram apenas ferimentos leves.

Alex foi arremessado com o impacto e morreu antes da chegada do socorro. A PRF informou que as circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas. A Polícia Civil também foi acionada, mas não havia se manifestado até a manhã desta sexta-feira (20).

Abalada, Thalyne compartilhou uma mensagem emocionante nas redes sociais. “Hoje perdi o grande amor da minha vida. Eu só queria que abrissem esse portão e me falassem que é brincadeira!”, escreveu. Ela também revelou o sofrimento que tem enfrentado desde a tragédia e desabafou sobre a dificuldade de lidar com a dor.