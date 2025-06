VÍDEO: Gato é resgatado após ficar preso em fiação elétrica

Um gatinho teve um final feliz após ficar preso na rede elétrica em Huaraz, no Peru. O animal foi salvo por uma funcionária de uma clínica odontológica local, que usou uma vassoura para soltá-lo com cuidado, enquanto moradores seguravam uma toalha para amortecer a queda.

O resgate, realizado na última semana, mobilizou pessoas que passavam pelo local. O felino não sofreu ferimentos e foi devolvido em segurança à rua.