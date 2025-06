PM fake é preso ao tentar ‘cantar’ mulher com tatuagem do Bope

Um homem foi detido na última quarta-feira (18) em Araranguá, no Sul de Santa Catarina, por se apresentar falsamente como policial do Bope (Batalhão de Operações Especiais) para impressionar uma mulher. Ele tem, inclusive, uma tatuagem na perna alusiva ao batalhão de operações especiais.

A imagem é símbolo do batalhão de elite da Polícia Militar. A similaridade aumentava porque a caveira usava uma boina preta, tal qual o uniforme do Bope.