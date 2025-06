Trajeto de trem feito por Dom Pedro 2º será reaberto no Vale

Trecho de 6,5 quilômetros da histórica Estrada de Ferro Minas e Rio será reinaugurado no Vale do Paraíba, no próximo dia 5 de julho, na cidade de Cruzeiro. Trata-se da ferrovia que teve o imperador Dom Pedro 2º como passageiro em sua viagem inaugural, em 1884.

A linha férrea também ficou marcada por combates sangrentos durante a Revolução de 1932. A recuperação do trecho foi feita pela ABPF (Associação Brasileira de Preservação Ferroviária). O projeto foi batizado de Expresso da Mantiqueira.