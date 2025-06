Babá de 23 anos morre enquanto passeava com criança de 7 anos

A babá Maria Aparecida Rodrigues da Silva, de 23 anos, morreu enquanto passeava com uma criança de 7 anos, nesta última quinta-feira (19).

O caso aconteceu Aripuanã (MT). Maria Aparecida chegou a ser socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não resistiu.