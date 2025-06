Jovem mata colega de trabalho que se negou a pagar bebida 'fiado'

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a investigação, as desavenças entre os dois começaram logo após a contratação do jovem de 22 anos, 13 dias antes do crime. O desentendimento que levou ao crime foi motivado porque Flávio se recusou a comprar bebidas e outros itens em seu nome do colega em um bar da cidade.

No último sábado, após novos desentendimentos, o jovem esfaqueou Flávio nas costas e no peito, matando o colega.

Após o crime, o jovem fugiu do local. Na quarta-feira, o autor do crime se apresentou à polícia, com o advogado. Ele teve a prisão preventiva decretada pela Justiça.

*Com informações do site Repórter MT.