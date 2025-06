Debilitado, cão é resgatado com vida no córrego Vidoca, em SJC

Um cachorro em situação crítica foi resgatado das águas do córrego Vidoca, da avenida Mário Covas, zona sul em São José dos Campos. O animal estava no interior do canal e não conseguia sair sozinho.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O resgate foi feito pelo ex-vereador Robertinho da Padaria, que atua em defesa da causa animal. Ele relatou que avistou o cachorro enquanto atravessava passava pela avenida Mario Covas. “Eu vi ele lá, debilitado, magro... Se eu não tivesse resgatado, ele ia morrer”, contou o ex-vereador.