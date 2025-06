Santa Casa de São José alerta para novo golpe com motoboys

A Santa Casa de São José dos Campos emitiu alerta para um novo golpe aplicado por motoboys na cidade, que enganam pacientes com a entrega de supostos exames para cobrar valores em dinheiro.

“Frequentemente, golpistas utilizam o nome de hospitais e instituições de saúde para aplicar golpes em pacientes”, disse a Santa Casa.