Jovem mata ex-padrasto, esconde corpo e vai trabalhar no Vale

Ele disse ainda que imobilizou o homem até ele perder os sentidos, amarrou seus pés e tentou estancar o sangue com um pano. Depois, cobriu o corpo e saiu para trabalhar como se nada tivesse acontecido.

A Polícia Civil esteve no local do crime com apoio da perícia técnica, que realizou o levantamento fotográfico e análise da cena, apreendeu um celular e uma calça azul-marinho com manchas de sangue, pertencentes ao acusado.

O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exames necroscópicos. As investigações continuam para apurar se houve legítima defesa ou se o crime foi premeditado. O jovem permanece detido no Centro de Triagem, à disposição da Justiça.