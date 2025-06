Homem descobre que 'namorada virtual' é casada e mata marido dela

Segundo a polícia, a mulher estava em sua casa, com o marido e seus dois filhos, quando o "namorado virtual" dela apareceu. Ela estava tomando banho, quando ouviu uma discussão entre dois homens. No meio da briga, o homem pegou uma faca e esfaqueou o marido de sua "namorada virtual". Foram 10 facadas.

Depois do assassinato, o autor do crime fugiu em sua moto para a cidade de Sorriso. Policiais militares foram à casa do assassino e conseguiram capturá-lo. À polícia, ele contou que tinha um relacionamento virtual com a mulher e que foi à casa dela nesta sexta. Quando chegou, viu o marido dela deitado na cama.

O "namorado virtual" disse que conversava todos os dias com a mulher e comprava presentes para ela. O homem disse que só não matou a "namorada" porque ela tem uma filha pequena. O assassino disse que conversava com a mulher todos os dias e que comprava coisas para ela. A polícia segue investigando o crime.