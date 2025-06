Horas depois de postar foto nos EUA, Arana tem a casa invadida

Poucas horas antes de ter a casa invadida e furtada, na madrugada desta sexta-feira (20), Guilherme Arana, lateral-esquerdo do Atlético Mineiro, publicou registros das férias com a família na Disney, nos Estados Unidos.

Em uma das publicações nas redes sociais, Arana aparece em um vídeo junto com a esposa Gabriela e os sogros andando de montanha-russa. No story seguinte, o camisa 13 do Atlético está acompanhado do irmão e tatuador Victor Arana, no caminho de um dos parques da Disney.