Homem liga trator e mata cunhado que fazia manutenção no veículo

Um homem de 58 anos morreu após ser atropelado por um trator enquanto realizava a manutenção do motor do veículo em Paraúna, no sudeste de Goiás. Durante o serviço, o motor foi acionado por engano, e a máquina passou por cima da vítima. Sem controle, o trator ainda avançou contra duas casas e destruiu parte das estruturas. O acidente aconteceu na última quarta-feira (18).

Segundo testemunhas, o trator estava estacionado no quintal da casa onde o trabalhador morava com a família. Durante o reparo, o cunhado da vítima entrou na cabine e, sem perceber que o homem estava deitado embaixo, ligou a ignição. Assim que o motor funcionou, o veículo começou a andar sozinho. As rodas passaram diretamente sobre o corpo do trabalhador, que morreu na hora.