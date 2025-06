Homem morre após confronto com policiais em rodovia da região

Um homem de 31 anos morreu após entrar em confronto com policiais militares na rodovia Rio-Santos (BR-101), em Ubatuba. O caso aconteceu na altura do km 53 da estrada, no bairro Praia Grande, na noite de quinta-feira (19), e foi registrado como homicídio decorrente de intervenção policial.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais que atuavam em patrulhamento na região avistaram um veículo VW Gol preto, com as mesmas características de um automóvel associado a um suspeito, supostamente envolvido com crimes e posse ilegal de arma.