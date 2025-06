Homem é preso após agredir grávida com água fervente no Vale

Um homem de 55 anos foi preso em flagrante na tarde desta quinta-feira (19) após agredir uma mulher grávida de sete meses, durante um ataque registrado em uma fazenda na zona rural de Bananal, no Vale. A vítima de 33 anos foi atingida por água fervente e agredida com uma panela na região do abdômen.

De acordo com informações da Polícia Militar, o agressor, Juvenal Gomes Fernandes, é colega de trabalho da vítima em um hotel localizado na cidade. O crime ocorreu às margens da Rodovia dos Tropeiros, na altura do km 327. A mulher foi socorrida e encaminhada ao hospital local, onde permanece internada devido aos ferimentos. A equipe médica confirmou a gestação e os danos físicos provocados pela agressão.