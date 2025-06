Homem é morto com tiro na cabeça em frente de adega no Vale

A Polícia Militar foi acionada por volta de 1h55 e, ao chegar ao local, constatou que a vítima apresentava um ferimento na cabeça, causado por disparo de arma de fogo. A equipe do resgate foi chamada e confirmou o óbito no local.

Um homem de 41 anos foi morto com tiro na cabeça em frente de uma adega em Pindamonhangaba, na madrugada desta sexta-feira (20). O crime ocorreu na Rua das Andorinhas, no bairro Triângulo. O autor fugiu e a Polícia Civil investiga o caso como homicídio consumado.

De acordo com o relato de testemunhas colhido no local, o disparo teria sido efetuado por ocupantes de um veículo sedan branco, que passou pela avenida Manoel Cesar Ribeiro e seguiu pela Rua das Andorinhas. A placa do veículo não foi identificada e os autores do crime ainda são desconhecidos.

A vítima era morador de Pinda e foi reconhecida no local do crime pela irmã. Não foram informados detalhes sobre ocupação ou motivação do homicídio.

A Polícia Científica foi acionada e realizou os trabalhos técnicos no local. Também foi requisitado exame necroscópico no IML (Instituto Médico Legal). Um auto de reconhecimento visuográfico foi produzido pela equipe plantonista da Polícia Civil, que esteve no local para coleta de informações. O caso foi registrado como homicídio consumado no 3º Distrito Policial de Pindamonhangaba.