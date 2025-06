Adeus Anna Rosendo: morre mãe de fundador da Fazenda da Esperança

Morreu aos 94 anos, em Guaratinguetá, Anna Giovanelli Rosendo, ex-vereadora da cidade, advogada e mãe de Nelson Giovanelli, um dos fundadores da Fazenda da Esperança. Na manhã de quinta-feira (19), a instituição celebrou a missa de corpo presente da matriarca da família Giovanelli. Ela deixa quatro filhos, netos e bisnetos.

Nascida na Itália, Anna Rosendo vivia reclusa após sofrer um forte AVC (Acidente Vascular Cerebral), que a deixou sem comunicação por vários anos. Ela foi casada com João Rosendo, que marcou a história de Guaratinguetá ao fundar a Casa de Apoio Sol Nascente, uma das primeiras unidades da região a atender pacientes com HIV e Aids.