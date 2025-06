Polícia apreende 415 kg de maconha em rodovia do Vale

Em operação conjunta com a PRF (Polícia Rodoviária Federal) na rodovia Presidente Dutra, no Vale do Paraíba, equipe da Polícia Rodoviária Estadual apreendeu 415 quilos de maconha escondidos em um caminhão. Um homem foi preso.

A ação aconteceu na noite de quinta-feira (19), por volta de 22h15, no km 18 da Via Dutra, na pista sentido São Paulo, no trecho de Lavrinhas.