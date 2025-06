Três ficam feridos em acidente entre carros em estrada do Vale

Três pessoas ficaram feridas após acidente envolvendo dois carros na rodovia Paulo Virgínio (SP-171), que liga Guaratinguetá a Cunha.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) informou ter sido acionado às 7h20 desta sexta-feira para atender acidente entre dois carros na altura do km 42 da rodovia, em Cunha.