Jovem suspeito de matar ex-padrasto no Vale alega legítima defesa

O jovem suspeito de matar o ex-padrasto diz ter agido em legítima defesa, em homicídio no Vale do Paraíba. O crime aconteceu na quinta-feira (19), quando um homem, de 24 anos, foi encontrado morto em um apartamento no condomínio Mata Atlântica, na rua João Alves de Oliveira, Vila Juvenal, em Cruzeiro.

O caso foi registrado como homicídio e o principal suspeito, de 19 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil. A vítima foi identificada como Ramon Benedicto Morais dos Santos Paulino.