Homem estava em surto quando fez idosa refém em Taubaté, diz PM

O homem de cerca de 40 anos que fez uma mulher de cerca de 70 anos refém dentro de lanchonete, na Rodoviária Nova de Taubaté, estava em surto psicótico, segundo a Polícia Militar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu na tarde de quinta-feira (19) e mobilizou a PM para acompanhar a situação e negociar com o homem, que ameaçou a mulher com uma faca no pescoço. Ele se rendeu somente após 1h30.