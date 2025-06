Jovem fica ferido após acidente entre moto e carro em Jacareí

Um jovem de 23 anos ficou ferido após acidente entre moto e carro em Jacareí, na noite de quinta-feira (19), por volta das 19h, na rua Santa Helena.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente de trânsito provocou uma vítima, que teve fratura em membro inferior esquerdo.