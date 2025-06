Personal trainer rouba frango e banana no shopping e vai preso

Um personal trainer de 27 anos foi preso em flagrante na quarta-feira (19) após furtar alimentos em um supermercado dentro de um shopping. O valor dos itens levados não ultrapassava R$ 40.

O caso aconteceu no supermercado OBA, localizado no Shopping Iguatemi, no Lago Norte, Distrito Federal. De acordo com o boletim registrado na 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), o homem furtou uma bandeja de bananas e outra de frango assado.