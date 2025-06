Criança de 5 anos leva tiro de bala perdida no colo do pai

Gustavo Seara, de 5 anos, foi baleado na noite de quarta-feira (18) enquanto brincava na calçada de casa. A criança foi vítima de uma bala perdida durante uma tentativa de homicídio que tinha como alvo um homem conhecido como “Espinho”.

O caso aconteceu na comunidade da Bomba do Hemetério, na Zona Norte do Recife. Após ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Gustavo foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Descoberta e, depois, transferido para o Hospital da Restauração. O tiro perfurou os dois pulmões do menino.