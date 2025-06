Cuidados com o bebê no inverno

Saber como proteger, aquecer e cuidar do bebê de forma segura é essencial para atravessar esses meses mais frios com tranquilidade.

O inverno é uma estação que, além de aconchegante, exige atenção redobrada quando falamos dos cuidados com os bebês. As baixas temperaturas e o aumento da circulação de vírus respiratórios tornam esse período mais desafiador para as famílias que têm recém-nascidos e crianças pequenas em casa.

Muitos pais, especialmente os de primeira viagem, ficam na dúvida sobre como vestir seus bebês no frio. A medida ideal é chegar se a temperatura está dentro do esperado para as crianças que é entre 36,5-37,5ºC.

Uma dica prática e eficiente é vestir o bebê com uma camada a mais do que um adulto estaria usando para se sentir confortável. Ou seja, se você está de blusa de manga longa e calça, o bebê pode usar um body de manga comprida, uma calça e um macacão quentinho, por exemplo. No entanto, é fundamental observar os sinais do bebê: mãos e pés levemente frios são normais, mas nunca devem estar extremamente gelados. Ao mesmo tempo, excesso de agasalho pode causar superaquecimento, que é desconfortável e até perigoso.

Durante o sono, a segurança deve ser prioridade. Evite cobertores soltos no berço, pois eles aumentam o risco de sufocamento.