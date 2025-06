Empresário morre em acidente dois dias antes da morte da esposa

Dois dias antes de perder a esposa, que estava internada em estado grave por conta de um câncer, o empresário Joeldir Vieira da Silva, morador do Gama (DF), morreu em um acidente de trânsito.

Joeldir, que era dono de uma pamonharia na região administrativa do Gama, dirigia um Renault Kwid quando teve o carro atingido por um Honda City, na Epia Sul.