Levaram bebê ao motel, usaram droga e ainda não pagaram a conta

Cinco pessoas foram presas após uma confusão em um motel na manhã desta quinta-feira (19). Entre os detidos está uma mulher de 25 anos que levou o filho, de apenas 2 anos, para o local.

O caso ocorreu em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, Minas Gerais. A Polícia Militar foi acionada por uma funcionária do motel, que ouviu gritos e o choro da criança vindo de um dos quartos.